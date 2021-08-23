اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 25-27 جنيها للكيلو

الإثنين، 23 أغسطس 2021 10:57 ص
أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 25-27 جنيها للكيلو دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23-8-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية من المزارع المصرية، وبالنسبة للدواجن البيضاء فتراوحت أسعارها بين 21-22 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت الدواجن البلدى، 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.
 
وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو . 
 
واستقرت أسعار البيض الأبيض المزارع  بين 36-37 جنيها في المزرعة، في حين تراوح سعر المستهلك بين 40- 42 جنيها للكرتونة، أما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 39- 40 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها. 
 
 

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