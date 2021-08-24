اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس مسئول مطعم متهم بالغش التجارى وترويج سلع فاسدة بإمبابة 15 يوما

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:30 م
تجديد حبس مسئول مطعم متهم بالغش التجارى وترويج سلع فاسدة بإمبابة 15 يوما حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس مسئول مطعم فى إمبابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالغش التجارى، وترويج سلع فاسدة، حيث جمع لحوم فاسدة وشروعه فى تقديمها للمواطنين، لتحقيق الثراء السريع.

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إعدام 5 أطنان لحوم فاسدة تم ضبطها داخل مطعم كبابجى في منطقة إمبابة، بعدما تبين من التقرير الصحي الخاص بها عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع وجود تغيير في خواصها.

وكشفت التحقيقات، أن القائمين مع المتهم جمعوا حيوانات نافقة واستخدموا لحومها في إعداد الوجبات وتقديمها للزبائن على هيئة "كفتة وحواوشى"، من أجل تحقيق الثراء السريع.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط لحوم وسلع فاسدة ومجهولة المصدر داخل مطعم فى إمبابة، وتم التحفظ عليها، وأرسال عينات منها لفحصها بمعرفة الأجهزة المختصة.


حبس

مطعم

سلع فاسدة

لحوم فاسدة

امبابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة