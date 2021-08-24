المصرية للاتصالات تمنح 3 شباب من أسوان إنترنت أرضى مجانى مدى الحياة

كتبت هبة السيد

أعلن المهندس عادل حامد العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات منح 3 شباب من محافظة أسوان إنترنت أرضي مجاني مدى الحياة، في إطار تكريمهم عقب تخرجهم من برنامج بنك المهارات الذي ينفذه المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات.

وجاء ذلك على هامش زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، لتوقيع مذكرات تفاهم لبناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الاعمال لأبناء محافظة أسوان، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بقرى حياة كريمة بالمحافظة.