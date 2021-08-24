اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تعلن صرف 7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:29 ص
القوى العاملة تعلن صرف 7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحيرة، تعيين  1190 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 24 من ذوى الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3562 من راغبى العمل ، فضلاً عن إستخراج 1585 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقالت المديرية، فى بيان: إنه تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 8 منحة مولود جديد بإجمالى 16 ألف جنيه ، و 6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه ، و 2 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه  ، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 38  ألف جنيه لـ 16 عاملا ً من المسجلين ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 7 ملايين و 292 ألفاً و 500 جنيهاً لـ 7665 عاملا غير منتظم مسجلاً.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - فى تقريره لوزارة القوى العاملة، عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 422 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 29 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية عمالية ، وعمل زيارة خدمات عمالية .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على  52 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 22 منشأة أخرى، والتفتيش على 240 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 23 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً، و إحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، و 14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، بالاضافة إلى تجديد ترخيص فلسطينى .

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالانتهاء من دورتان تدريبيتان بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ، فترة صباحية ومسائية، لـ 20 متدربة .


وزارة القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

دعم العمالة غير المنتظمة

مديرية القوى العاملة بالبحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: تحصيل 400 ألف جنيه مستحقات طبيب مصرى توفى أثناء عمله بالسعودية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 09:28 ص

القوى العاملة: صرف 14 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 09:27 ص

بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 6 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الإثنين، 23 أغسطس 2021 09:24 ص

القوى العاملة تستهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة غير الرسمية

الأحد، 22 أغسطس 2021 04:00 ص

وزير القوى العاملة يعلن تحويل مبنى مديرية بورسعيد لأكاديمية تدريبية متكاملة

السبت، 21 أغسطس 2021 02:56 م

القوى العاملة تعلن بدء التقديم للدورة الثانية للفندقة الشاملة بسوهاج اليوم

السبت، 21 أغسطس 2021 06:00 ص

القوى العاملة: تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال مصريين بإيطاليا

الجمعة، 20 أغسطس 2021 12:58 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة