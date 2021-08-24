القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تقليد طوابع الدمغات وترويجها بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي لاتهامه بتقليد طوابع الدمغات، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص وزوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى ترويج العديد من طوابع الدمغة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية"، مستغلين مكتبة ملكهم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، فى ترويج تلك الدمغات على المواطنين مقابل مبالغ مالية وبيعها على أنها صحيحة بقصد التربح من وراء ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على كمية من الطوابع "فئات مختلفة"، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج الطوابع المقلدة على المواطنين المترددين على المكتبة ملكهما، وأضافا بتحصلهما عليها من خلال إحدى السيدات ونجلها، وعلى الفور تم ضبطهما بمحل إقامتهما وعثر بمسكنهما على كمية من الطوابع "فئات مختلفة" و3 جهاز حاسب آلى وطابعة.

وبفحص الطوابع المضبوطة تبين أنها مصطنعة بالكامل ومقلدة كلياً، وبفحص أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من صور طوابع الدمغات المقلدة المضبوطة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.