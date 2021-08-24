القبض على المتهمين بسرقة وسحل سيدة الشرقية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

أفاد مصدر أمنى أنه بالنسبة لما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وبعض المواقع الإخبارية، بشأن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، بمحاولة سرقة حقيبة يد إحدى السيدات وسحلها بمركز أولاد صقر بالشرقية.

بالفحص تبين قيام 3 أشخاص مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بمحاولة الاستيلاء على حقيبة السيدة "المجنى عليها “حال سيرها بدائرة مركز أولاد صقر بالشرقية، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها مما أدى لسقوطها أرضاً وفروا هاربين، وبسؤال المجني عليها قررت بأن الواقعة حدثت الشهر الماضي، وعللت عدم الإبلاغ فى حينه لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها، وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "3 أشخاص" والدراجة النارية المستخدمة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.