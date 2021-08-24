اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:39 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى يوم الاستقلال

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:23 م
الرئيس السيسى يهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أوكرانيا

يوم الاستقلال

كييف

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