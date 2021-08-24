الرئيس السيسى يهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
الرئيس السيسى يهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى يوم الاستقلالالثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:23 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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