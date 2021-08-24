التعليم: متابعة تلقى المعلمين لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسى

محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم متابعة تلقى الملعمين لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف حتى يتمكن الجميع من التسجيل على موقع تلقى لقاح كورونا المخصص من قبل وزارة الصحة والسكان، موضحة أن هناك محافظات لم يسجل فيها قرابة 20% من الأعداد المستهدفة وبعضها 50%، موضحة أن متوسط من لم يسجل لتلقى اللقاح يصل قرابة 30%.



وأكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم حتي يتسني لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان، مشيرًا إلى أن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلي جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي، مشددًا على أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، وتكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان (لتلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات).



وأشار إلى تعاون الوزارة مع وزارة الصحة والسكان لإنجاز هذا العمل، موجهًا مديري المديريات بتنظيم حملات توعية في المؤسسات التعليمية ومجالس الآباء لسرعة إجراء التطعيم في جميع المحافظات.



وناقش نائب الوزير نسب حصول العاملين على جرعات التطعيم ونسب تسجيل الحصول على التطعيم والوقوف على جميع المعوقات وتذليلها لإنجاز هذا العمل وإعداد قاعدة بيانات للعاملين علي مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولى، المسجلين لتلقى الجرعات ولم يتلق أى جرعة، من لم يقم بالتسجيل).