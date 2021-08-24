التأديبية تلغى مجازاة أستاذ أمراض متوطنة بطب قصر العينى لبطلان التحقيق

كتب أحمد عبد الهادى

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس جامعة القاهرة المتضمن مجازاة أستاذ بقسم الأمراض المتوطنة بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة بعقوبة اللوم عام 2019، لما نسب اليها من مخالفة, وذلك لبطلان التحقيق الذي أُجري معها .

وتنعي الطاعنة علي القرار الطعين بمخالفة القانون والانحراف في السلطة وبطلان التحقيق الذي أجري معها، صدرالحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وثبت للمحكمة، أنه صدر بناء على تحقيق أجري مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق ، ولما كان المحقق الذي أجرى التحقيق مع الطاعنة ليس عضواً بهيئةالتدريس بتلك الجامعة وإنما يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بها، فمن ثم يصبح التحقيق الذي باشره مع الطاعنة قد وقع باطلاً، لمخالفته لحكم المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات، ورأت المحكمة أن قرار المجازاة باطل، ويجب إلغاؤه .