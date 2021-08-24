اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:56 ص
أكرم القصاص
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البحرية التونسية تحبط 11 عملية هجرة غير شرعية

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:50 ص
البحرية التونسية تحبط 11 عملية هجرة غير شرعية الهجرة غير الشرعية - أرشيفية
أ ش أ

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أحبطت وحدات بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، 11 عملية هجرة غير شرعية شارك فيها 159 شخصا موزعين بين تونسيين وأجانب.

وأوضحت، وزارة الدفاع التونسية، في بيان أصدرته اليوم، أن 129 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 14 و46 سنة و30 آخرين من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم طفل شاركوا في عمليات الهجرة تلك والتي انطلقت من 4 موانئ تونسية.

وذكر البيان أن عمليات الهجرة انطلقت من موانئ تاقرماس (ولاية مدنين) (4 عمليات) والشابّة (ولاية المهدية) (3 عمليات) وصفاقس (3 عمليات) وقليبية (ولاية نابل) (عملية واحدة).


تونس

البحرية التونسية

الهجرة غير الشرعية

وزارة الدفاع التونسية

حكومة تونس

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