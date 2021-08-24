الاتصالات: توفير الإنترنت فائق السرعة لـ21 مدرسة بأسوان

أسوان: هبة السيد وعبد الله صلاح

خلال زيارته لمحافظة أسوان؛ قام الدكتور عمرو طلعت واللواء أشرف عطية يرافقهما الدكتور أحمد غــلاب رئيس جامعة أسـوان بجولة تفقدية لمركز ابداع مصر الرقمية بالجامعة والذى يأتى فى اطار المشروع الذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز لإبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" في مختلف المحافظات بهدف إتاحة التدريب التقني للشباب فى علوم الاتصالات وكافة تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ورعاية الإبداع الرقمي وتشجيع رواد الأعمال وإنشاء حضانات لريادة الأعمال.

هذا وقد تفقد الدكتور عمرو طلعت خلال الزيارة القاعات الدراسية بمركز ابداع مصر الرقمية "كرياتيفا"، حيث كان فى استقباله المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

والتقى بمجموعات الطلاب والخريجين المستفيدين من المنح التدريبية المقدمة من عدد من الجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى معهد تكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للاتصالات ومركز الابداع ودعم ريادة الاعمال والتى تتضمن مجموعة من الدورات لشباب اسوان في تخصصات تصميم الدوائر الالكترونية المتكاملة، وتصميم تطبيقات الويب والمحمول، وتصميم واجهات المستخدم وخبرة المستخدم للتطبيقات المختلفة، أمن الشبكات والمعلومات، وادارة الشبكات، وتطوير البرمجيات وتطوير البرمجيات باستخدام لغات البرمجة المختلفة.

وخلال لقاءه مع شباب مركز ابداع مصر الرقمية كرياتيڤا؛ اكد الدكتور عمرو طلعت على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل الحُر العالمي.

ويضم المركز تسعة معامل دراسية وقاعتان للمحاضرات وقاعة للمؤتمرات كما يضم حاضنة للشركات الناشئة، وتم انشاء المركز داخل جامعة اسوان لتسهيل التواصل بين المركز والمجتمع الاكاديمي في اسوان.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التي سبق أن أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها بعض البرامج التكنولوجية ودعمت تطويرها خصيصًا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية ورفع قدراتهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم بعدد من أجهزة الحاسب الآلي وطابعة وجهاز عرض ضوئي، لدعم العملية التعليمية والتدريب للطلاب؛ حيث كان فى استقباله الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال مشروع تطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الاعاقة. والتي شملت في مرحلتها الأولي دعم 810 مدارس تربية خاصة ودمج هذا فضلا عن تدريب 39 ألف معلم، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع والتي تستهدف 100 ألف معلم وتأهيل 1600 مدرسة بتكلفة تقدر بـ150 مليون جنيه.

وخلال جولته؛ دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وعدد من الطلاب بالمدرسة، واستمع الى مطالبهم؛ حيث وجه الدكتور عمرو طلعت نحو توفير الإنترنت فائق السرعة لعدد 21 مدرسة تربية خاصة في أسوان ، وتوفير عدد من اجهزة الكمبيوتر المزودة ببرامج برايل.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام صباح اليوم بزيارة لديوان عام محافظة أسوان؛ حيث شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة لبناء القدرات الرقمية وتطوير البنية المعلوماتية بقرى حياة كريمة بالمحافظة كما قام بافتتاح مركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات بالمحافظة ومكتب بريد المحمودية بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية.