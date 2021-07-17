اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 05:09 ص
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10 أهداف رئيسية وراء تدشين مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بورسعيد.. تعرف عليها

السبت، 17 يوليه 2021 05:00 ص
10 أهداف رئيسية وراء تدشين مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بورسعيد.. تعرف عليها وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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بدأت وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع فى  إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء المركز داخل جامعة بورسعيد، وفيما يلى يرصد" اليوم السابع" تفاصيل أهداف تلك المراكز فى 10 معلومات:-
 
1- تنمية مهارات طلاب الجامعة وشباب محافظة بورسعيد
2- تأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال
3- إعداد كوادر رقمية قادرة على دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
4- المساهمة بشكل مباشر فى نشر الوعى بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها، والمهارات المطلوبة لها.
5- تأهيل الكوادر المتخصصة فى مجال التحول الرقمي.
6- تقديم الخدمات التدريبية، والبرامج الداعمة للإبداع وريادة الأعمال.
7- تصميم وإتاحة البرامج التدريبية المختلفة، وتوفير المواد التدريبية، والبرمجيات الداعمة لها، ومنح المتدربين الشهادات المعتمدة.
8- إقامة وتنظيم المؤتمرات والمسابقات التخصصية.
9- دعم وتعزيز دور الجامعة فى إيجاد حلول مبتكرة لخدمة المجتمع.
10- زيادة فرص العمل من خلال المشروعات والتطبيقات التى يتم تبنيها.
 
 
 

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جامعة بور سعيد

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