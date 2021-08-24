اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:48 م
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الأمن الاقتصادى يضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:31 م
الأمن الاقتصادى يضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة سرقة تيار كهربائي-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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تمكن قطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة من ضبط 2955 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية، التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 12161 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 156 قضية فى مجال "الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ومخالفات الجمارك وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهى وتحرى مدين لمصلحة الضرائب".
 
 
كما تمكنت القوات من ضبط 1330 قضية تموينية متنوعة أبرزها: غش غذائى ولحوم ومصنعاتها وثروة زراعية، ومواد بترولية وسجائر، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 
 

الأمن الاقتصادي

سرقة الكهرباء

قضايا التموين

التهرب الضريبي

الضرائب العامة

سرقة تيار كهربائي

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