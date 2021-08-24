اعترافات مستريح المطرية: أوهمت الضحايا بمضاعفة أموالهم فى وقت قصير

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين "مستريح المطرية"، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه.



وقال المتهم، إنه جمع مبالغ كبيرة، بإيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم في تسمين الماشية، وتقديم عائد مادى كبير ثابت شهريا.



وأضاف المتهم، أنه استغل فشل ضحاياه في استثمار أموالهم، وحاجتهم إلى الربح بشكل سريع، لافتا إلى أنه أوهمهم بقدرته على مضاعفة أموالهم في وقت قصير، ثم جمع المابلغ منهم وترك المنطقة محاولا الهرب، حتى ألقى القبض عليه.



وتبين من التحقيقات أن المتهم ارتكب 19 واقعة نصب واستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين في عدد من المحافظات، وبلغت قيمة الأموال التي تحصل عليها من ضحاياه 5 ملايين جنيه، ثم ترك المكان الذى يقطن به وهرب إلى مكان أخر، حتى تمكن رجال مباحث إدارة الأموال العامة من ضبطه.



ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تتهم (مدرس - مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية) بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها فى مجال "تسمين المواشى" مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المتهم تم ضبطه بمحيط المدرسة محل عمله فى المطرية، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح وأقر بارتكاب 19 واقعة نصب بإجمالى مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالنصب عليهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.