أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. إعلان معدل البطالة في بريطانيا يحدد حركة السوق

كتب إسلام سعيد

يترقب سوق الذهب العالمي عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة اليوم الثلاثاء، والتي يمكن أن تساهم في رسم حركة سعر الذهب خلال الساعات القادمة.

ومن المتوقع اليوم الثلاثاء 17 أغسطس إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الاسترالي ومؤشر متوسط الدخل في المملكة المتحدة، ومعدل البطالة في الممكلة المتحدة ومبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، وخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وشهدت أسواق المعادن الثمينة عالمياً حركة لسعر أونصة الذهب في قناة سعرية تراوحت بين 1780 إلي 1792 دولار على مدار جلسات التداول هذا الأسبوع، وسجل الذهب في مصر سعر تراوح بين 780 إلي 788 جنيها على مدار الأسبوع، وكان هناك عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية التي ساهمت في رسم ملامح حركة الذهب على مدار الأسبوع وصلت إلى 20 حدث وتقرير اقتصادي.