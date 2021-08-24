اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:36 ص
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استدعاء ضحايا مستريحي النزهة للاستماع لأقوالهم في النصب عليهم بـ5ملايين جنيه

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:00 ص
استدعاء ضحايا مستريحي النزهة للاستماع لأقوالهم في النصب عليهم بـ5ملايين جنيه أموال-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أكدت تحريات المباحث حول واقعة القبض على متهمين بالنزهة، لنصبهما على المواطنين في 5 ملايين جنيه، أن المتهمين زعما استثمار وتوظيف الأموال بعد جمعها من المواطنين مقابل أرباح سنوية، لتأمر النيابة العامة باستدعاء ضحايا المتهمين للاستماع لأقوالهما. 
 
وأشارت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام كل من (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات، وعضو منتدب بذات الشركة – كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة محل عملهما مقابل أرباح سنوية، وعدم التزامهما بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لعدد (8) من المجنى عليهم، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها (4,980,500 مليون جنيه).
 
تم بإرشاد أحدهما ضبط سيارة ملاكى أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.
 
 

عقوبة النصب

النصب

مستريح النزهة

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