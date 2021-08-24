اتحاد العمال يدعو النقابات للمشاركة فى حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

كتبت آية دعبس

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اتخاذ الإجراءات الفورية للمشاركة فى الحملة القومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ترتكز على حماية المواطنين باعتبارهم الركيزة الأساسية فى التنمية والبناء.



وطالب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام، فى بيان، من كافة المنظمات النقابية العمالية بالمحافظات بتنظيم حملات توعية للحد من انتشار المرض والاكتشاف المبكر له والمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة والتطعيمات.



وشدد المراغى باعتباره عضوا فى اللجنة التنسيقية بالقطاع الوقائى بوزارة الصحة فى رسالته لجميع أعضاء المنظمات التابعة للنقابات العامة والاتحادات المحلية بالمحافظات على متابعة حالات تطعيم جميع المواطنين دون استثناء وسرعة موافاة الاتحاد العام بقوائم الذين شملهم التطعيم ضد العدوى وغيرهم.



فيما قال حسن شحاته الأمين العام للاتحاد، إن التنظيم النقابى الذى يضم نحو 3 ملايين عضو عليه مسئولية وطنية فى تنفيذ الحملة التى تقودها وزارة الصحة وذلك من خلال المشاركة مع أجهزتها الطبية بالمدن والقرى وأن العمال بحسهم الوطنى قادرون على تحمل المسئولية الوطنية من أجل تنمية الوطن واقتصادياته، مشيرا إلى أن الاتحاد العام شكل غرفة عمليات من القيادات النقابية لمتابعة الحملة وتلقى استمارات الذين لم يحصلوا على التطعيم والمتضمنة الاسم والرقم القومى وجهة العمل والإقامة وإرسالها إلى وزارة الصحة أولا بأول.