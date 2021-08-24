ونقلت صحيفة/بانكوك بوست/ التايلاندية عن الشرطة قولها، إن القنبلة الأنبوبية ألقيت في قاعدة عمليات الفصيلة 1 التابعة لسرية المشاة 15211 في بان خوان في تامبون فرون ما أدى إلى انفجارها وإصابة الجندي بشظية في كتفه الأيسر ليتم نقله إلى مستشفى يالا.

كما أدى الإنفجار إلى تدمير شاحنتين صغيرتين وسيارة.