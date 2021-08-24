بانكوك (أ ش أ)

أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الثلاثاء، أن مجهولين قاموا بإلقاء قنبلة أنبوبية على قاعدة عسكرية فى منطقة موانج بمقاطعة يالا جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة جندى.

ونقلت صحيفة/بانكوك بوست/ التايلاندية عن الشرطة قولها، إن القنبلة الأنبوبية ألقيت في قاعدة عمليات الفصيلة 1 التابعة لسرية المشاة 15211 في بان خوان في تامبون فرون ما أدى إلى انفجارها وإصابة الجندي بشظية في كتفه الأيسر ليتم نقله إلى مستشفى يالا. كما أدى الإنفجار إلى تدمير شاحنتين صغيرتين وسيارة.

يذكر أن العاصمة التايلاندية بانكوك، شهدت حرب شوارع بين الشرطة والمتظاهرين ، حيث اجتاحت الشوارع والميادين مسيرات للمطالبة برحيل رئيس الوزراء لتقاعسة فى إدارة أزمة كورونا

واستخدمت الشرطة التايلاندية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة في بانكوك رغم قيود فيروس كورونا.

وطالب المتظاهرون باستقالة حكومة برايوت تشان أوتشا، وخفض ميزانية الملكية والجيش أثناء الجائحة، ودعوا إلى استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا لمواجهة الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات.