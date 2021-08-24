وبحسب قناة "اليمنية الفضائية" فإن الهجوم كان بعد محاولة تسلل عناصر من الحوثيين إلى أحد المواقع العسكرية فى جبهة (المشجح)، كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات لعناصر الحوثىين، في ذات الجبهة، أسفرت عن سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وكانت الحكومة اليمنية، جددت حرصها على إنهاء الصراع في اليمن الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية، وأدى إلى موجات نزوح للملايين بين أوساط الشعب اليمني.