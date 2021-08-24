أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: الهجرة غير الشرعية قد تدفع النفس للهلاك

كتب محمود راغب

قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن قضية الهجرة غير الشرعية قضية دولية محلية عالمية تؤرق الكثير من المجتمعات.



وأضاف أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، فى كلمة ألقاها نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر، خلال لقاء بعنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية..بمفهوم جديد"، وذلك بجامعة الأزهر ، في إطار افتتاح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، برنامج سفراء الأزهر "أونلاين"، أنه لابد من تكاتف الجهود والمؤسسات لمكافحة الهجرة غير الشرعية .



وأشار إلى أن الحديث عن الهجرة الشرعية قد يظن بأن الشرائع السماوية لم تترك لهذا الجانب ولكن الواقع عندما تتوقف أمام صحيح الدين، مشيرا إلى الرحلة المباركة التى آذن فيها النبى لأصحابة بالخروج للحبشة .



وتابع : فى آيات من سورة النور نقف عند دعوة المؤمنين ، حينما دعا الله المؤمنين العودة إن قيل لهم ارجعوا فارجعوا .



وأكد أن قضية الهجرة غير الشرعية ترتبط بواحدة من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وهى المحافظة على النفس، لافتا إلى أن الهجرة غير الشرعية قد تدفع النفس للهلاك .





