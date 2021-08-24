اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن الجيزة يستمع لأقوال مشرفى موقع انهيار سقالة تسببت فى مصرع عاملين بأكتوبر

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 02:18 م
أمن الجيزة يستمع لأقوال مشرفى موقع انهيار سقالة تسببت فى مصرع عاملين بأكتوبر مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقل فريق من ضباط مديرية أمن الجيزة، لموقع انهيار سقالة بموقع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع عاملين، وإصابة 8 آخرين، وجاري الاستماع لأقوال المشرفين على الموقع، وعدد من زملاء الضحايا، بالإضافة للاستماع لأقوال المصابين.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن العمال أصيبوا نتيجة سقوطهم من علو خلال مشاركتهم في أعمال البناء بالموقع، وأصيبوا بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد انهيار سقالة بموقع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن السقالة سقطت بحفرة كبيرة خاصة بأعمال البناء بالموقع، مما أسفر عن مصرع عاملين، وإصابة 7 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


سقوط سقالة

بناء كوبري

مدينة 6 أكتوبر

امن الجيزة

اخبار الحوادث

مباحث اكتوبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة