أمن الجيزة يستمع لأقوال مشرفى موقع انهيار سقالة تسببت فى مصرع عاملين بأكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

انتقل فريق من ضباط مديرية أمن الجيزة، لموقع انهيار سقالة بموقع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع عاملين، وإصابة 8 آخرين، وجاري الاستماع لأقوال المشرفين على الموقع، وعدد من زملاء الضحايا، بالإضافة للاستماع لأقوال المصابين.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن العمال أصيبوا نتيجة سقوطهم من علو خلال مشاركتهم في أعمال البناء بالموقع، وأصيبوا بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد انهيار سقالة بموقع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن السقالة سقطت بحفرة كبيرة خاصة بأعمال البناء بالموقع، مما أسفر عن مصرع عاملين، وإصابة 7 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.