أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 8 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 7.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيها.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- العنب الأحمر 14 جنيها.
- عنب بناتى 13 جنيها.
- الباميا الخضراء 15 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
- تفاح بلدى 15 جنيها.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةالثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:00 م
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تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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