اليوم السابع
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الإثنين، 23 أغسطس 2021 08:15 م
أكرم القصاص
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وكالة أنباء السودان: ارتفاع منسوب نهر النيل الرئيسي ليسجل 16 مترا و17 سم

الإثنين، 23 أغسطس 2021 06:55 م
وكالة أنباء السودان: ارتفاع منسوب نهر النيل الرئيسي ليسجل 16 مترا و17 سم نهر النيل
وكالات

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قالت وكالة الأنباء السودانية، إن نهر النيل الرئيسي سجل اليوم 16 مترا و17 سم بارتفاع 5 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 1سم عن منسوب العام الماضي . 
 
فيما سجل منسوب نهر عطبرة 15 مترا و60 سم بارتفاع 4 عن منسوب الامس وأرتفاع  2 سم عن منسوب العام الماضي، والفاصل المداري يمر شمال شندي والرياح جنوبية غربية مثيرة للغبار والأتربة .   
 
وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل، لهدوء الأحوال عموما بالمحليات فيما تتواصل الجهود الهندسية في عمل الردميات والتروس والحماية لمناطق الهشاشة والمنخفضات بعدد من المحليات.  
 
وتناشد  الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
 

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