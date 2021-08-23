واردات الأخشاب تقفز إلى 170 مليون دولار في مايو الماضي

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من الأخشاب زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الخشب ومصنوعاته نحو 170 مليون و258 ألف دولار، في شهر مايو الماضي، بينما كانت 102 مليون و639 ألف دولار في شهر مايو عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 67 مليون و619 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الأخشاب جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الوسيطة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليار و220 مليون دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2 مليار و21 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 199 مليون و239 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة كلا من التبغ المفروم أو المكبوس للمضغ بقيمة مليون و887 ألف دولار، في شهر مايو الماضي، بينما كانت 22 مليون و163 ألف دولار في شهر مايو عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 20 مليون و276 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الزيوت وشحوم ودهون حيوانية ونباتية بقيمة 21 مليون و899 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 150 مليون و671 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 128 مليون و772 ألف دولار، يليها اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 310 مليون و550 ألف دولار، مقابل 196 مليون و643 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 113 مليون و907 ألف دولار.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 15.5 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.1%.