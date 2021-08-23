اليوم السابع
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الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:02 م
أكرم القصاص
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موسكو: افتتاح أول محطة لتعبئة الهيدروجين للسيارات فى 2025

الإثنين، 23 أغسطس 2021 03:41 م
موسكو: افتتاح أول محطة لتعبئة الهيدروجين للسيارات فى 2025 سيارات تعمل بالهيدروجين
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، أنه من المخطط أن يتم افتتاح أول 100محطة لتعبئة الهيدروجين للسيارات في روسيا عام 2025، وذلك ضمن خطة معتمدة من قبل الحكومة لتطوير قطاع السيارات الكهربائية في البلاد.
 
وقالت الحكومة الروسية - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) - إنه "من المتوقع أن يتم بناء 100 محطة تعبئة بشكل سنوي في الفترة من 2025 وحتى 2027، على أن يتم افتتاح قرابة 300 محطة في 2028، ونحو 200 محطة هيدروجين أخرى في الفترة من 2029 إلى 2030".
 
وأضافت أن محطات الهيدروجين ستتيح فرصة لنشر عدد أكبر من السيارات الكهربائية العاملة على خلايا الوقود، وذلك كجزء من خطة الحكومة الروسية، مشيرة إلى أن أولويات هذه الصناعة الناشئة هو تطوير قاعدة الإنتاج وبناء الكفاءات التكنولوجية وإدخال منتجات جديدة بشكل أساسي إلى السوق وإنشاء بنية تحتية حديثة للهندسة والنقل.
 
ومن المخطط أن يتم إنتاج ما لا يقل عن 25 ألف سيارة كهربائية، وفتح أكثر من 9 آلاف محطة شحن لها بحلول عام 2024.

الهيدروجين

محطات الهيدروجين

السيارات الكهربائية

سيارة كهربائية

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