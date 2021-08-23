مصدر: السرعات المحددة بكوبرى أكتوبر مطبقة منذ فترة كبيرة بالمنحنيات

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، إن السرعات المقررة أعلى كوبرى أكتوبر يتم تطبيقها منذ فترة كبيرة لمنع وقوع أى حوادث مرورية، حيث تم تحديد السرعات بمنحنيات الكوبرى لـ 40 كم/س، والسرعات المحددة لكافة السيارات أعلى الطريق 60 كم/س للحد من الحودث و منعا لنزيف الدماء.

وأضاف المصدر، أن هناك لافتات وعلامات إرشادية أعلى كوبرى أكتوبر، توضح جميع السرعات بالكوبرى والتي تم تركيبها وساهمت في الحد من السرعات المتهورة لسائقى المركبات بالاخص بمناطق المنحنيات لمنع سقوط السيارات منها.

وأوضح المصدر ، أن هناك العديد من الرادارات الحديثة التي تم تركيبها خلال الفترات الماضية بالعديد من المناطق منها الطريق الدائرى ومحاور التسعين الجنوبى والشمالى وطريق السويس ومناطق التجمعات والقاهرة الجديدة ومدينة نصر ساهمت بشكل كبير في الحد من الحوادث وضبط السرعات الزائدة بكافة الطرق.

وكان موقع التواصل الاجتماعى تداول منشور بتحذيرات للمواطنين بالسرعات الجديدة أعلى كوبرى أكتوبر و الطرق الدائرية وتلك السرعات محددة بكافة المحاور منذ سنوات للحد من الحوادث المرورية ومنع نزيف الدماء على الأسفلت مع وضع الخدمات المرورية اللازمة بكافة المناطق لمتابعة سير حركة المركبات ومتابعتها بصفة دورية وربطها بغرف العمليات.