اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنفذ توسعات بمدينة الأمل وتسكن 10 أسر في المحروسة.. صور

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:24 ص
محافظة القاهرة تنفذ توسعات بمدينة الأمل وتسكن 10 أسر في المحروسة.. صور توسعات بمدينة الأمل
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة القاهرة، أعمال حصر وإزالة لعدد من العقارات فى محيط محور شينزو آبى داخل مدينة الأمل (الهجانة) بغرض التوسعة وخلق فراغات فى محيط المحور وسيتم تسكين الأسر فى مدينة المحروسه 2 بالسلام وهى شقق مفروشه ومجهزة.
 
وأكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم البدء فى إزالة 3 عقارات وتم تسكين 10 أسر بوحدات مفروشة بمشروع المحروسة بالسلام، بحضور العميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر.
ويربط المحور الجديد مابين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائري وجارى تنفيذه بمعرفة الهيئه الهندسية للقوات المسلحه مروراً بمدينة الأمل "الهجانة سابقا".

وفى السياق تنفذ محافظة القاهرة خطة تطوير لمنطقة مدينة الأمل، عزبة الهجانة سابقا، من بينها انشاء ملعب مكشوف ومنافذ للطرق لخدمة سكانها، كما تم انشاء قسم شرطة جديد بالمدينة، ورصف عدد من الطرق ورصف الشوارع وانشاء مدرسة جديدة لاستيعاب الكثافات.

كما سيتم توسعة شارع الورشة المتقاطع مع محور شينزو آبى ، حيث سيتم ازالة عقارات للتوسعة نهاية الشارع وصرف تعويضات للتوسعة، كما سيتم تغيير الشبكات والمرافق لان أغلبها وصلات اهالى وغير رسمية وبدأنا نقنن ونوفق الاوضاع بالعزبة.
 

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عزبة الهجانة

القاهرة

مدينة الامل

محور شينزو آبى

تطوير العشوائيات

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