اليوم السابع
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ضبط موظف بإحدى الشركات العاملة بمطار القاهرة يهرب كمية من التبغ

الإثنين، 23 أغسطس 2021 10:11 ص
ضبط موظف بإحدى الشركات العاملة بمطار القاهرة يهرب كمية من التبغ مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الأمن الجمركى بالتنسيق مع الإدارة الأولى بمبنى الجمارك رقم 3  بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من التبغ بحوزة موظف في إحدى شركات الطيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
 
أثناء قيام رجال الأمن الجمركى بالإشراف على حركة الدخول والخروج، علي الباب الخاص العاملين بمطار القاهرة الدولي، اشتبه كريم السيد عبداللطيف ومحمد حنفى مأمورى الأمن الجمركي فى مندوب مبيعات يعمل بإحدى الشركات بمطار القاهرة أثناء خروجه من باب الموظفين رغم عدم حمله لأية حقائب.
 
وبالعرض على فكيه حامد مدير إدارة الأمن الجمركي وأحمد على مدير الجمرك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، قررا تشكيل لجنة من كريم السيد عبداللطيف، ومحمد حنفى  مفتشى الأمن الجمركى، ومحمود عبد المولى مأمور الجمرك تحت إشراف سيد مغازي وسامح زاهر رؤساء الأقسام لتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 26 كيس تبغ مخبأة داخل جيوب الجاكت وحول جسد الموظف.
 
قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 133 لسنة2021، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
 
 

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