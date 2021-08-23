سقوط عامل اتخذ من مسكنه وكرا لتوزيع المخدرات وبحوزته 24 كيلو حشيش بالمرج

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص في المرج، لحيازته سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، عقب تحصله عليها من المناطق الحدودية لمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء، واتخاذه من شقته مكاناً لتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وعثر بداخله على 24 كيلو جرام من الحشيش المخدر، وبندقية خرطوش عيار وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من بعض الأشخاص بمحافظتى شمال سيناء والإسماعيلية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.