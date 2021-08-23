اليوم السابع
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سقوط ديلر الأقراص المخدرة قبل ترويجه الممنوعات في منشأة القناطر

الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:00 ص
سقوط ديلر الأقراص المخدرة قبل ترويجه الممنوعات في منشأة القناطر ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل بحوزته أقراصا مخدرة قبل ترويجها بين عملائه في منشأة القناطر، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه في منشأة القناطر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من شرائط الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته الأقراص المخدرة للاتجار بها، وترويجها بين عملائه، والهاتف لاستخدامه في التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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