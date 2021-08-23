رفع 970 طن مخلفات من قرى بالصف وأطفيح وأوسيم والبدرشين ومنشأة القناطر.. صور

كتب سيد الخلفاوى

واصلت مراكز ومدن محافظة الجيزة حملاتها لرفع المخلفات وإزالة التعديات والإشغالات، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفي ذلك الإطار قام مركز الصف بأعمال نظافة وتطهير الطرق بمنطقة السويقة وبطريق 21 أمام قرية الفهميين وتل حماد والاقواز ومدخل الجزيرة الشقراء وكوبرى السيدة عائشة و كوبري العامة بالفهميين وتم رفع حوالي 30 طن قمامه و 10 طن مخلفات صلبة تحت اشراف العميد علي عبد الله رئيس مركز الصف .

كما قام مركز أطفيح برفع تجمعات القمامه بقرى الوحدة المحلية بقرية كفر قنديل ورفع 70 طن واستكمال مجهودات رفع المخلفات بالوحدات المحلية والقري بمتابعه من محمود عبد الحليم رئيس مركز أطفيح .

وفي مركز العياط تم رفع حوالي 200 طن مخلفات من قريتي كفر شحاتة والمتانيا والجملة و طريق مصر اسيوط الزراعى وقري الناصرية والمقاطفيه وكفر قاسم والمساندة بمتابعه من محمود فؤاد رئيس مركز العياط .

كما قام مركز البدرشين برفع 250 طن مخلفات من قري الشوبك الغربى و المرازيق و ابورجوان و دهشور و ميت رهينة و سقارة و اعمال تجريد الاتربة بالطريق السريع نطاق قري الشوبك و المرازيق وابورجوان و مزغونة باشراف محمود زين شنب رئيس المركز .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم استكمال اعمال التجميل والتطوير بمدخل قرية كفر حجازى ورفع القمامة من نقطة المناولة بابوغالب ومن الرياح الناصري بقرية برقاش بمتابعه محمد عبد الراضي رئيس المركز .

كما قام مركز أوسيم برفع 410 طن مخلفات من قري [برطس والبراجيل والكوم الأحمر وبشتيل] بمتابعه فرج عبد العاطي رئيس المركز