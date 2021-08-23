حبس بائع مناديل استدرج طفلة وتعدى عليها فى برج تحت الإنشاء بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصدرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس بائع مناديل، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه باستدراج طفلة فى الرابعة من عمرها، وتعدى عليها فى أحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء بمنطقة الغشام التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة تُدعى س 4 سنوات، والدها يعمل حارسًا لأحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، يفيد بعثورهم على الطفلة فى حالة إعياء، وذلك بعد اختفائها بضع ساعات عن منزلهم، حيث عثروا عليها فى برج سكنى تحت الإنشاء بمنطقة الغشام القريبة من مسكنهم.

بالانتقال والفحص، وبسؤال شهود عيان، أفادوا بأن مراهقًا كان يتجول بمناديل بهدف التسول، كان برفقة الطفلة فى آخر مشاهدة لهما، وبتقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، من ضبط المتهم مُقيم بدائرة القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات.