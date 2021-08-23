اليوم السابع
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حبس المتهم بقتل شهيد لقمة العيش بالدقهلية أربعة أيام بعد اعترافه بالجريمة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 01:22 م
حبس المتهم بقتل شهيد لقمة العيش بالدقهلية أربعة أيام بعد اعترافه بالجريمة حبس - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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قرر مدير نيابة السنبلاوين بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية ،  حبس المتهم بقتل شهيد لقمة العيش أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد الاستماع لتفاصيل الحادث من المتهم واعترافه بارتكاب الجريمة ، بقصد السرقة ، وقد بيت النية وعقد العزم على ذلك من قبل الحادث باسبوع كامل 

يذكر بأن عثر أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على جثة شاب مذبوح بأحد أطراف المدينة ، وتبين سرقة التوك التوك الذي كان يقوده ، 
 
تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمامور مركز السنبلاوين ، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "سيف. إ. س" 18 سنة، سائق توك توك، مقيم بمنطقة الحوال بندر السنبلاوين ، جثة هامدة وبه إصابات ومذبوح من منطقة الرقبة ، 
 
وعلى الفور انتقل الرائد نصر نجم رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه المقتول سائق توكتوك واختفاء المركبة التي كان يقودها ، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الحادث بدافع سرقة التوك توك، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين ، وتم إخطارا النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة ، وجارى تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة. 
 
 
 
 
 

الدقهلية

اخبار الحوادث

العثور على سائق توك توك مقتول

مركز السنبلاوين

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