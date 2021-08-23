تفاصيل مصرع شاب سقطت به نخلة أثناء جمعه ثمارها فى كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصبل مصرع عامل أثناء قيامه بجمع البلح فى كرداسة، حيث تبين أنه أثناء قيامه بمهام عمله سقط به أحد أشجار النخيل فأصيب بنزيف وكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد أسفرت عن مصرعه.

وصرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب لقى مصرعه بكرداسة، بعدما سقطت به نخلة أثناء حصده البلح، مما أسفر عن وفاته فى الحال.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد مصرع شاب نتيجة سقوطه من أعلى نخلة، وبإجراء التحريات بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن الشاب خلال جمعه محصول البلح بصحبة والده، وصعوده أعلى نخلة، سقطت النخلة به، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.