تصل 88% بالقاهرة الكبرى.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بكافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة مما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.
وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى :
- القاهرة والوجه البحرى:
العظمى ليلا 85 - 88%
الصغرى نهارا 30 - 35%
- السواحل الشمالية:
العظمى ليلا 90 - 92%
الصغرى نهارا 40 - 45%
- جنوب سيناء:
العظمى ليلا 45 - 60%
الصغرى نهارا 30 - 35%
- شمال الصعيد:
العظمى ليلا 40 - 55%
الصغرى نهارا 20 - 25%
- جنوب الصعيد:
العظمى ليلا 30 - 35%
الصغرى نهارا 10 - 15%
تصل 88% بالقاهرة الكبرى.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى السبت المقبلالإثنين، 23 أغسطس 2021 12:46 م
حالة الطقس
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بكافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة مما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجةالسبت، 21 أغسطس 2021 08:00 ص
الأرصاد: درجات الحرارة فى المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العامالجمعة، 20 أغسطس 2021 10:13 ص
الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الشعور بالحرارة وانتهاء الصيف 22 سبتمبرالخميس، 19 أغسطس 2021 10:06 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة