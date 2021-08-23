اليوم السابع
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الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:52 م
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تصل 88% بالقاهرة الكبرى.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى السبت المقبل

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:46 م
تصل 88% بالقاهرة الكبرى.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى السبت المقبل حالة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بكافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة مما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى :

- القاهرة والوجه البحرى:

العظمى ليلا 85 - 88%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90 - 92%

الصغرى نهارا 40 - 45%

- جنوب سيناء:

العظمى ليلا 45 - 60%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40 - 55%

الصغرى نهارا 20 - 25%

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30 - 35%

الصغرى نهارا 10 - 15%




 


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