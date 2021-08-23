تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. مسابقة "بداية حلم" مبادارت شباب مصر المجتمعية

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة في مؤتمر صحفي موسع يوم الاثنين الموافق ٢٣ من أغسطس للعام الجاري الساعة ١٢ ظهرا عن اطلاق مسابقة " بداية حلم " مبادارت شباب مصر المجتمعية تحت رعاية السيدة : انتصار السيسي حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجوائز قيمتها ١٣٧٥٠٠٠ الف جنيه مصري و تنطلق المسابقة للشباب من جميع المحافظات و من خلال الموقع الالكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

و يأتي ذلك من خلال رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب المصري وتمكينهم في جميع المجالات المختلفة وكان ذلك مستهل حديث السيد الأستاذ الدكتور اشرف صبحي / وزير الشباب و الرياضة خلال المـؤتمر الصحفي لاطلاق المسابقة.





حيث ان اهداف المسابقة تكمن في الاتي :-



تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي

تحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية

تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية

ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية

الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 20-30 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة

إعلاء قيمة العمل الجماعي وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية





شروط الاشتراك في المسابقة :-



عدد افراد الفريق من 3 إلى 5

المرحلة العمرية من 17 إلى 35

واحد من أعضاء الفريق يلعب دور المدرب coach- mentor ومن الممكن أن يكون العمر أكبر من 35

كل فريق يشارك فيه الإناث والذكور

المشاركة بمبادرة أو فكرة واحدة فقط

الاشتراك من خلال الموقع الالكتروني

https://www.bedayt-helm.com/



