اليوم السابع
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تجديد حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:50 م
تجديد حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر سرقة شقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة 6 أكتوبر حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة 9 شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
 
 
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تورط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" في تكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
 
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وأرشدوا عن المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات تلك الوقائع على متطلباتهم الشخصية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

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