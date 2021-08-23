اليوم السابع
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المؤبد لعاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المرج

الإثنين، 23 أغسطس 2021 07:04 م
المؤبد لعاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المرج محكمة ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لعاطل، ولاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمرج.

وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة قيام المتهم بحيازة وإحراز كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بها، وأقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها وتوزيعها على العملاء.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المرج، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم متلبسا بالمواد المخدرة بعد استصدار إذن من النيابة العامة وإحالته إلى النيابة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المؤبد.


الاتجار في المخدرات

المخدرات

الجنايات

اخبار مصريه

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