المؤبد لعاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لعاطل، ولاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمرج.

وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة قيام المتهم بحيازة وإحراز كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بها، وأقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها وتوزيعها على العملاء.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المرج، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم متلبسا بالمواد المخدرة بعد استصدار إذن من النيابة العامة وإحالته إلى النيابة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المؤبد.