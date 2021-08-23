اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القمص ميخائيل جرجس: التاريخ سيسجل سيرة الرئيس السيسى بحروف من ذهب

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:47 م
القمص ميخائيل جرجس: التاريخ سيسجل سيرة الرئيس السيسى بحروف من ذهب القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو، إنه تابع بكل اعتزاز وتقدير وفخر مداخلة الرئيس السيسى حول قضية الوعى، مؤكدا أنه رأى اهتماما كبيرا من الرئيس بالتاريخ وبالثقافة والفن.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الله أنعم علينا بالرئيس السيسى الذى نقل بلادنا من حضارة إلى حضارة أجمل تتمثل فى الطرق والكبارى والمنشآت والمواصلات والناحية المعيشية والمشروعات العملاقة، مؤكدا أن التاريخ سيسجل سيرته الذاتية بحروف من ذهب.

وتابع أنه لا ينسى اهتمامه بصحة الإنسان والمرأة والطفل، مؤكدا أنه فكر ثاقب وعالى فيما يفكر وفيما يصنع، داعيا له بالبركة وأن يعطيه الله بحسب قلبه الطاهر.


الكنيسه الارثوذكسيه

مطرانية حلوان

الاقباط الارثوذكس

القمص ميخائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة