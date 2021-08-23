القمص ميخائيل جرجس: التاريخ سيسجل سيرة الرئيس السيسى بحروف من ذهب

كتب: محمد الأحمدى

قال القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو، إنه تابع بكل اعتزاز وتقدير وفخر مداخلة الرئيس السيسى حول قضية الوعى، مؤكدا أنه رأى اهتماما كبيرا من الرئيس بالتاريخ وبالثقافة والفن.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الله أنعم علينا بالرئيس السيسى الذى نقل بلادنا من حضارة إلى حضارة أجمل تتمثل فى الطرق والكبارى والمنشآت والمواصلات والناحية المعيشية والمشروعات العملاقة، مؤكدا أن التاريخ سيسجل سيرته الذاتية بحروف من ذهب.

وتابع أنه لا ينسى اهتمامه بصحة الإنسان والمرأة والطفل، مؤكدا أنه فكر ثاقب وعالى فيما يفكر وفيما يصنع، داعيا له بالبركة وأن يعطيه الله بحسب قلبه الطاهر.