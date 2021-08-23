اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يبحث الوضع في الطارمية عقب هجوم داعش على نقطة أمنية شمالي بغداد

الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:12 م
العراق يبحث الوضع في الطارمية عقب هجوم داعش على نقطة أمنية شمالي بغداد تنظيم داعش
(أ ش أ)

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كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي اليوم عن عقد اجتماع أمني موسع لمناقشة آخر تطورات الاوضاع الأمنية في قضاء الطارمية الواقع شمالي العاصمة بغداد.

وقال الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "اجتماعاً أمنيا موسعا ضم كلا من رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، ونائب العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الامير الشمري، وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، وقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت، ومدير عمليات الحشد الشعبي أبو عمار الطيب، وذلك لمناقشة آخر تطورات الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية بالعاصمة بغداد".

وأضاف المسئول العراقي أنه "جرى خلال الاجتماع تقييم الوضع الامني وأهم التحديات ومناقشة نهج العمل للقطعات والأجهزة الأمنية في القضاء"، وذلك عقب يومين من شن عصابات التنظيم الإرهابي داعش هجوما مسلحا على نقطة أمنية في الطارمية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 10 أشخاص.

ويأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عباس سروط بتنفيذ عملية عسكرية وأمنية منظمة في قضاء الطارمية بهدف تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على بقايا تنظيم داعش.

وأضاف سروط أن "الفترة الأخيرة شهدت نشاطات إرهابية لتنظيم داعش حتى داخل العاصمة، في ساحة الطيران ومدينة الصدر"، موضحا أن منطقة الطارمية في غاية الأهمية وقريبة من بغداد وعدد من المحافظات الأخرى ولها تأثير مباشر خاصة أنها ذات طبيعة وعرة وبها كثافة كبيرة من الأحراش ما يزيد من صعوبة عملية تطهيرها من الجماعات الإرهابية.

 

 

 


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