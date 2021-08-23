اليوم السابع
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الإثنين، 23 أغسطس 2021 09:49 م
أكرم القصاص
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العاهل الأردني: روسيا تقوم بالدور الأكثر دعما للاستقرار في الشرق الأوسط

الإثنين، 23 أغسطس 2021 09:18 م
العاهل الأردني: روسيا تقوم بالدور الأكثر دعما للاستقرار في الشرق الأوسط العاهل الأردني
)أ ش أ(

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 أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن الدور الروسي في الشرق الأوسط، ولا سيما في الملف السوري، هو الأكثر دعما للاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك عن العاهل الأردني - خلال لقاء قمة جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو - قوله: إن "روسيا تقوم بالدور الأكثر دعما للاستقرار فيما يتعلق بالتحديات في سوريا، مثمنا دورها ودور الرئيس بوتين في منطقة الشرق الأوسط، كعنصر استقرار في خضم التحديات التي تواجهها المنطفة"، مؤكدا أن لروسيا دورا تاريخيا في عملية السلام بالشرق الأوسط.

وكان الكرملين قد ذكر في بيان له أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، اليوم الاثنين، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يزور روسيا في زيارة عمل.

يشار إلى أن الزعيمين سيناقشان حالة وآفاق التعاون الروسي الأردني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والتقنية وغيرها، بالإضافة إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي.

وكانت آخر مرة التقى فيها قادة روسيا والأردن في أكتوبر2019 في سوتشي، كما أجرى بوتين وعبد الله الثاني محادثة هاتفية في يوليو 2020، ناقشا خلالها، بحسب الكرملين، مكافحة فيروس كورونا والوضع في سوريا وليبيا.

 

 

 


روسيا

موسكو

الأردن

ملك الأردن

عمان

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