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الرئيس الجزائرى يؤكد لقيس سعيد تضامن بلاده مع تونس فى هذه المرحلة الدقيقة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 01:11 م
الرئيس الجزائرى يؤكد لقيس سعيد تضامن بلاده مع تونس فى هذه المرحلة الدقيقة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
كتب أحمد جمعة

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أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد، أكد له فيها "تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع الشقيقة تونس في هذه المرحلة الدقيقة"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية على موقعها الإلكترونى أن الرئيسان تناولا في هذا الاتصال الهاتفي الأخوي- يضيف البيان- "دعم العلاقات الجزائرية التونسية في مختلف المجالات".

على جانب آخر، حددت المحكمة الدستورية الجزائرية 14 أكتوبر القادم، موعدا لانتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء المحكمة الدستورية، حسب ما تضمنه قرار رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم  السبت، أصدر رئيس المجلس الدستورى الجزائري، قرارا، جاء فيه : "بناء على الدستور ولاسيما المواد 185، 186 و224 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسى رقم 21-304 المؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1442 الموافق ل4 أغسطس سنة 2021 الذى يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستورى أعضاء فى المحكمة الدستورية، لاسيما المواد 2، 3، 8 و30 منه، يقرر استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستورى أعضاء المحكمة الدستورية فى 14 أكتوبر القادم" .

وتنص المادة 186 من الدستور على أن المحكمة الدستورية الجزائرية تتشكل من اثنى عشر (12) عضوا، أربعة (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء الـ 6 الآخرون، فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء".

 

 

 

 


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