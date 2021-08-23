الداخلية تحبط تهريب شحنات مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ومديريتى أمن (الإسماعيلية- سوهاج) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة حملة أمنية مكبرة إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدوائر (مركز شرطة الإسماعيلية- مركز شرطة القنطرة غرب- مركز شرطة أبوصوير- قسم شرطة ثان سوهاج)

وتمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 كيلو جرام – مكبس بمشتملاته لمخدر الهيروين - سيارة- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد عناصر تشكيل عصابى) وذلك حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، حيث قدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000) جنيه تقريباً، وضبط (عدد 20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام - عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخصين لأحدهم معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (500,000) جنيه تقريباً، وضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالها سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (360,000) جنيه تقريباً، وضبط (كمية من مخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة - سيارة- مبلغ مالى– هاتفى محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,500,000) جنيه تقريباً.

ونجحت مديرية أمن سوهاج في ضبط (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، آيس، هيروين ، عدد من الأقراص المخدرة" مبلغ مالى– 3 هواتف محمول - 3 أسلحة بيضاء- ميزان حساس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- أدوات لتعاطى مخدر الآيس) بحوزة (عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (230,000) جنيه تقريباً.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.