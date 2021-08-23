اليوم السابع
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التحريات حول دجال حدائق القبة تؤكد: أقنع ضحاياه بقدرته على توليد الدولارات

الإثنين، 23 أغسطس 2021 09:56 م
التحريات حول دجال حدائق القبة تؤكد: أقنع ضحاياه بقدرته على توليد الدولارات دجال- ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أكدت تحريات المباحث حول واقعة ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على سيدة بمنطقة حدائق القبة، أن المتهم أوهم ضحيته بتوليد الدولارات من خلال أعمال السحر والشعوذة واستولى على أموالها. وأشارت التحريات أن المتهم يستقطب ضحاياه بإيهامهم بقدرته على توليد الدولارات، وقام باعطاء مبالغ مالية من النقد الأجنبى لعدد من المواطنين بزعم أنه نتيجة توليد الدولارات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة  من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص ادعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة ، فقامت بتسليمه مبلغا ماليا لمضاعفته، وتنفيذاً للاتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفرداً، إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب، وقيامه بالاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه ، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وله محل سكن آخر بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أيدها ، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" بمسكنه كما أضاف بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه قام بإرساله إلى عائلته خارج البلاد ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم وإتهمته بالنصب عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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