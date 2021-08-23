الأهالي ينقذون سائق توك توك حاول شخصان قتله لسرقة مركبته في الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أنقذت العناية الإلهية شابا بناحية مركز تمى الامديد من الموت، بعد قيام عاملين بمحاولة قتله وسرقة التوك التوك الخاص به على غرار قضية شهيد لقمة العيش، بعد أن استغاث بالأهالى ليتمكنوا من إنقاذه وضبطوا واحدا منهم وهرب آخر.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث المديرية. بورد بلاغ الى مأمور مركز شرطه السنبلاوين، من بعض أهالى عزبه شراره دائرة المركز، من ضبط احد الاشخاص وفرار اخر حال محاولتهم سرقه توك توك من قائده.

و على الفور انتقل الرائد نصر نجم رئيس مباحث المركز الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انه حال استقلال كل من حاصل على دبلوم صنايع 21 سنة ويعمل عامل، شخص اخر فر هاربا، ويستقلان توك توك بدون لوحات معدنيه قياده المدعو عبد الله الـ 14 سنه طالب بالصف الثانى الاعدادي، ومقيم قريه كفر الامير دائرة مركز تمى، لتوصيلهم لمدينه السنبلاوين، و أمام عزبه شراره دائرة مركز السنبلاوين حاولوا التعدى عليه باله حاده سكين والاستيلاء على التوك توك، الى انه استغاثه بالمرة فتمكنوا من ضبط الاول والسكين وبمواجهه الاول اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16759 سنه 2021 جناح مركز السنبلاوين وجار العرض على النيابة العامة لمباشره تحقيقها.