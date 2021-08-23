ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 67.35 دولار للبرميل و64.25 للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 67.35 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 64.25 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الاثنين، ارتفعت أكثر من 3% وذلك بعد أن استمرت الخسائر لمدة 7 أيام.

وسجلت أسعار النفط الخام أكبر خسائر أسبوعية لها في تسعة أشهر بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 7.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.9%.