اليوم السابع
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65.18 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

السبت، 21 أغسطس 2021 02:00 م
65.18 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط 65.18 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 62.32 دولار للبرميل . 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،سجلت  أكبر خسارة أسبوعية ،حيث انخفض خام القياس العالمي برنت 8%، كما خسر  خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 9%.
 
وحذرت وكالة الطاقة الدولية،، من ارتفاع الطلب على النفط بشكل مفاجئ عكس مساره البطيء حاليا فى بقية دول العالم بسبب انتشار السلالة المتحورة دلتا من كورونا وقالت الوكالة، التى مقرها باريس، وفقا لقناة (فرانس 24)، "تم خفض النمو فى النصف الثانى من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كورونا المفروضة فى عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص فى آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط ".

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