اليوم السابع
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أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين.. الضأن يتراوح بين 130-160 جنيها

الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:00 ص
أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين.. الضأن يتراوح بين 130-160 جنيها لحوم أرشيف
كتب أحمد حمادة

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ينشر اليوم السابع أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 23-8-2021، والتي شهدت استقرارا لجميع الأصناف، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في القاهرة والجيزة. 
 
 
 
وسجلت أسعار اللحوم الكندوز البلدى بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.  
 
 
 
وسجلت أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، والكبدة الضأن130-160 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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