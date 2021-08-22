وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي موديرنا وفايزر سبتمبر المقبل.. غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي موديرنا وفايزر سبتمبر المقبل.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسي: علاقات مصر وصربيا تاريخية.. الرئيس لوزير خارجية صربيا: نتطلع لزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي.. وﺳﻴﻼﻛﻮﻓﻴﺘﺶ: نثمن جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي

وزير خارجية صربيا: الدولة المصرية قوية ولديها قائد عظيم.. بلجراد تدعو الرئيس السيسي للمشاركة في الاحتفال بمرور 60 عاما على أول قمة لـ"عدم الانحياز"

معايشة يومية توثق قصة بناء "مصر الحديثة": إنجازات "حياة كريمة" شهادات من أرض الواقع

9 آلاف فدان والأسعار مبشرة.. زهور القطن "نورك الفيوم"

تقارير إعلامية تكشف الخطة.. تونس تحبط مخطط استهداف الرئيس قيس سعيد

بدء الخطوات التنفيذية للمشروع.. الحكومة: لا صحة للتراجع عن تنفيذ "السيارة الكهربائية"

وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي موديرنا وفايزر سبتمبر المقبل.. الصحة: الانتهاء من تطعيم العاملين بالتعليم والتعليم العالى قبل أكتوبر.. وتطعيم 95% من العاملين بالقطاع الصحى.. وتؤكد: إنشاء المستشفى المصرى بجيبوتى خطوة تاريخية على طريق دعم العلاقات بين البلدين

20 ألف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. إقبال كثيف من الطلا ب على معامل التنسيق في اليوم الثاني.. والسيد عطا يؤكد انتظام تسجيل الرغبات وإتاحة تعديلها حتى مساء الأربعاء.. و"التعليم": استقبال 215 ألف تظلم على الثانوية العامة

"الأعلى للقضاء" يوافق على طلب النائب العام بنقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة

وزير الإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع وفد "منظمة الصناعات الدفاعية السودانية".. الوزير محمد مرسي: اهتمام كبير بعلاقات التعاون القائمة مع الجانب السوداني ونسعى لتطويرها لآفاق أكثر رحابة

"الأوقاف" توجه بعدم السماح لأى إمام أو خطيب صاحب فكر متطرف بصعود المنبر