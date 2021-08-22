الزراعة: إنتاج 112 طن تقاوى لمحصول القمح و113 فدانا لتقاوى الأرز

كتبت ــ أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإنتاج، استكمال منظومة إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية بمزارع قطاع الإنتاج، وإنشاء منافذ لبيع تلك التقاوي.

وقال الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة فى رفع الانتاجية بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والمعاهد البحثية المعنية، بما يساهم فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وأشار السباعى إلى أنه لأول مرة، تم الانتهاء من استخراج تراخيص منافذ لبيع التقاوى المنتجة بمزارع القطاع بمحافظات: كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، فضلا عن الانتهاء من إصدار تراخيص لقطاع الانتاج للقيام بعملية إنتاج التقاوى بمزارع القطاع، لافتا إلى أنه تم إنتاج هذا العام 2020 /2021، تقاوى محصول القمح، من مساحة إجمالية 55 فدانا بمزارع: الجميزة، شندويل، والقوصية، حيث بلغ إجمالى ما تم إنتاجه حوالى 112 طن خام هذا الموسم.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج، أنه تم أيضا زراعة تقاوى الموسم الصيفى، لمحصول الارز فى مساحة 113 فدانا بمزرعة الجميزة بمحافظة الغربية، ولمحصول الذرة الشامية "سلالات" فى مساحة 15 فدانا بمزرعة الجميزة بمحافظة الغربية، لافتا إلى أن مزرعة الجيمزة تقع فى وسط محافظات الدلتا بجوار محطات الغربلة وانتاج التقاوى بما يساعد فى عملية الانتاج بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية.